Joao Pereira'dan mükemmel gol!
2019/2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçına İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi Mücadelenin 22. dakikasınında Joao Perreira'nın attığı harika golle durumu 1-1'e getirdi.
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