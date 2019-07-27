Yusuf Sarı'dan beraberlik golü!
2019/2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor 3. hazırlık maçına İtalyan ekibi Parma ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi Mücadelenin 65. dakikasınında Yusuf Sarı'nın attığı şık golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.
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