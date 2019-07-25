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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'a dünya yıldızı golcü!

Trabzonspor'a dünya yıldızı golcü!

'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavililer bir süredir santrfor transferi çalışmalarına devam ediyordu. Fırtına, hücum bölgesine ses getirecek bir oyuncu getirmek için kolları sıvadı. Buna göre çalışmalarına devam eden bordo-mavililer yıldız futbolcu 'i gündemine aldı.

'dan santrfor transferi için flaş hamle... Bordo-mavililer golcü futbolcu Hugo Rodallega ile yollarını ayırmıştı. Santrfor bölgesine dünya çapında bir golcü transferi yapmak isteyen bordo-mavililerden gündem değiştiricek bir hamle geldi. Trabzonspor yıldız santrfor 'i gündemine aldı.

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 23:12
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