Trabzonspor'a dünya yıldızı golcü!
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavililer bir süredir santrfor transferi çalışmalarına devam ediyordu. Fırtına, hücum bölgesine ses getirecek bir oyuncu getirmek için kolları sıvadı. Buna göre çalışmalarına devam eden bordo-mavililer yıldız futbolcu Daniel Sturridge'i gündemine aldı.
Trabzonspor'dan santrfor transferi için flaş hamle... Bordo-mavililer golcü futbolcu Hugo Rodallega ile yollarını ayırmıştı. Santrfor bölgesine dünya çapında bir golcü transferi yapmak isteyen bordo-mavililerden gündem değiştiricek bir hamle geldi. Trabzonspor yıldız santrfor Daniel Sturridge'i gündemine aldı.
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 23:12
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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