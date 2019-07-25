Trabzonspor'a dünya yıldızı golcü!

Trabzonspor'dan santrfor transferi için flaş hamle... Bordo-mavililer golcü futbolcu Hugo Rodallega ile yollarını ayırmıştı. Santrfor bölgesine dünya çapında bir golcü transferi yapmak isteyen bordo-mavililerden gündem değiştiricek bir hamle geldi. Trabzonspor yıldız santrfor Daniel Sturridge'i gündemine aldı.