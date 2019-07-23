Pique'den teşekkür
Gri forma tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve dünya genelinde izlenmesine katkı sağlayan Pique, bordo mavililere bir mesaj daha gönderdi. Barcelona'nın savunma oyuncusu, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe teşekkür etti.
Rekora koşuyor
Kulübün yeni sezon formasını tanıttığı video rekora koşuyor. Bordo-mavililerin 19 Temmuz'da yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Barcelona, Real Betis, Drogheda gibi kulüplerin yanı sıra Gerard Pique, Kevin Campbell, Di Marzio gibi isimler de videoyu takipçileriyle paylaşarak yorumlarda bulundular.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Pique'den teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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