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28 Temmuz 2019, Pazar
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Yusuf Sarı şov

Yusuf Sarı şov

'un yeni transferi Yusuf Sarı kısa sürede takıma uyum sağladı. 20 yaşındaki oyuncu hazırlık maçları ve idmanlardaki görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yeni transferlerden Yusuf Sarı kısa sürede 'a uyum sağladı. 20 yaşındaki oyuncu hazırlık maçları ve idmanlardaki görüntüsüyle dikkat çekiyor. Genç futbolcu şimdiden ilk 11'i zorlayacak bir oyun sergiliyor. Teknik direktör da Yusuf'un performansından bir hayli memnun.
  1. 28.7.2019
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