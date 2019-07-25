Hoffenheim - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor Avusturya kampındaki 2. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile kozlarını paylaşan bordo-mavililer sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Peki, Trabzonspor - Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte mücadele ile ilgili tüm bilgiler...
20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve buradaki ilk hazırlık maçında genç ağırlıklı kadro ile çıktığı Macaristan 2'nci Lig ekibi Haladas karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Avusturya'daki ilk ciddi sınavında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile mücadele edecek.
TRABZONSPOR HOFFENHEİM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Linz Kenti'nde 20 Temmuz'da kampa giren ve ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Hofenheim ile Bad Wimsbach kasabasında TSİ 20.00'de karşılaşacak.
Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmayı bugün saat 20.00'dan itibaren fotomac.com.tr den canlı olarak da takip edebilirsiniz!
DÖNÜŞ TARİHİ DEĞİŞTİ
Bu arada, Trabzonspor'un daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club ile oynamayı planladığı maçın iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, yarınki Hofenheim müsabakasının ardından 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da yine İtalya ekibi Verona takımı ile karşılaşacak. Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün saat 23.30'da Trabzon'a dönecek. Bordo-mavili futbolcular, 2 günlük iznin ardından Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacak.
KAMPTA GÖZLER FORVETTE
Yeni sezon öncesi en büyük eksikliğin hissedildiği bölgelerden biri olan forvet mevkisine takviye yapma noktasında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde, teknik direktör Ünal Karaman da transferi bekliyor. Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması forvet konusunda antrenmanlarda da eksiklik yaşatıyor. Altınordu'dan alınan genç oyuncu Salih Kavraz'ın da lisans işlemlerinin henüz tamamlanamaması nedeniyle Karaman'ın elinde santraforda alternatif olarak genç futbolcular Koray Kılıç ve Muhamet Akpınar yer alıyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada bugün ya da yarın için forvet transferinin tamamlanacağını belirtmişti.
YUSUF YAZICI'YA ÖZEL MOTİVASYON
Diğer taraftan, Trabzonspor'da uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor. Teknik direktör Ünal Karaman, her fırsatta bire bir görüştüğü Yusuf'un motivasyonunu artırmaya çalışıyor.
NWAKAEME YİNE FORMUNDA
Trabzonspor'da 2018-19 sezonunda gol ve asistleriyle takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Antrenmanlarda oldukça azimli ve neşeli görülen Nwakaeme, yeni sezon öncesi hazır bir görüntü veriyor. Avusturya kampında bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman da her fırsatta Nijeryalı oyuncuyu tebrik ederek ona moral veriyor.
- 25.07.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Hoffenheim - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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