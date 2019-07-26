Transfer bombası patladı! Sturridge...
Trabzonspor golcü transferinde bombayı patlattı! Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı. Sturridge, kısa süre içinde Trabzon'a gelecek.
Yeni sezonda Ünal Karaman yönetiminde şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefleyen Trabzonspor, transferde bombayı patlattı. Rodallega ile yollarını ayıran Fırtına, Liverpool'un sözleşmesini yenilemediği ve bonservisi elinde olan İngiliz Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki görüşmelerde büyük bir aksilik çıkmaması durumunda Sturridge'in kısa süre içinde Trabzon'a geleceği belirtildi. Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve ardından Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, 2013'te Liverpool'a geçti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor - Kayserispor maçından kareler
- "Cüneyt Çakır Trabzon'u yaktı!"
- Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini bitiriyor
- Derbinin 11'leri belli oldu!
- Süper Lig'in 2018-19 şampiyonu yüzde 91 ihtimalle belli oldu!
- Ara transfer döneminde Süper Lig'e yıldız yağdı...
- Trabzonspor'dan Cas açıklaması!
- Trabzonspor taraftarından 3 boyutlu koreografi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.