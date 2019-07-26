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Transfer bombası patladı! Sturridge...

Trabzonspor golcü transferinde bombayı patlattı! Trabzonspor, Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı. Sturridge, kısa süre içinde Trabzon'a gelecek.

Yeni sezonda Ünal Karaman yönetiminde şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefleyen Trabzonspor, transferde bombayı patlattı. Rodallega ile yollarını ayıran Fırtına, Liverpool'un sözleşmesini yenilemediği ve bonservisi elinde olan İngiliz Daniel Sturridge ile her konuda anlaşma sağladı. Taraflar arasındaki görüşmelerde büyük bir aksilik çıkmaması durumunda Sturridge'in kısa süre içinde Trabzon'a geleceği belirtildi. Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükselen ve ardından Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, 2013'te Liverpool'a geçti.

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26 Temmuz 2019 , Cuma
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