Hoffenheim 3-3 Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi TSG Honffenheim ile oynadığı ilk ciddi sınavında 3-3 berabere kaldı. İşte maç özeti...
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