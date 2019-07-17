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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Altınordu kalecisi 'da

Altınordu kalecisi Erce Kardeşler Trabzonspor'da

Altınordu'da forma giyen kaleci ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki file bekçisi dün gece yönetimden izin isteyip kampından ayrılarak bordo-mavili kulüple anlaşmak üzere Trabzon'a gitti.

Spor Toto 1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci , ekibi 'la anlaştı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan kaleci Erce'nin Trabzonspor'un 20 Temmuz'da başlayacak kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi.

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Altınordu ve Trabzonspor'un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

Bursaspor'da futbola başlayan Erce, Dardanelspor altyapısında oynadıktan sonra 'da profesyonel oldu. 2013 yılında Altınordu'ya olan kaleci Erce, ilk yılında deneyim kazanması için Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu ile 'de mücadele etti. 2014-15'te İzmir ekibinin U21 takımında görev alan Erce, bir sonraki sezon 1. Lig'de 3 kez şans buldu. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı. Geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege'nin kapısından dönen Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig'de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.

BUZLAR ERİDİ

Altınordu ile Trabzonspor arasında temsilcisinin geçen ay İzmir ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor için, "Çocukken komşunun bahçesinden meyve çalmak kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışlar bırakmalı" ifadesini kullanmıştı.

  1. 17.07.2019
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