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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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kararının ardından 'a başvurdu

Trabzonspor UEFA kararının ardından CAS'a başvurdu

, gelirlerinin yüzde 50'sine el konulması kararıyla ilgili 'a itiraz başvurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu kararın tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

, kulüp müsabakalarında elde edilecek paranın yüzde 50'sine el konulması kararının ardından 'a başvurduğunu açıkladı.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, "katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının yüzde 50'sine daimi olarak el koyulması" kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.

UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır."

UEFA NE KARAR VERMİŞTİ?

UEFA'nın yaptığı açıklamada ise, "Trabzonspor, 2 yıl içinde Avrupa'ya katılma hakkı elde ettiği 1 sezon için men edilme cezası aldı ancak 15 Ekim'e kadar şartları yerine getirirse, bu ceza yürürlüğe alınmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan UEFA'nın Trabzonspor'un bu sezon Avrupa'dan elde edeceği gelirlerin yüzde 50'sine el koyacağı da belirtilmişti.

  1. 13.07.2019
  2. Güncelleme: 13.07.2019 15:48
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