Üyelikleri bitti
Yönetim daha önce duyurmuştu dün resmen gerçekleştirdi. İki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü.
Yönetim daha önce duyurmuştu dün resmen gerçekleştirdi. İki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü. Bu karar resmi siteden de açıklandı. Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 olan toplam üye sayısı 14 bin 309'a geriledi. Üyelikleri düşen isimlerin şimdi nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.
- 20.6.2019
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
-
Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
Üyelikleri bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.