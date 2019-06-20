Üyelikleri bitti

Yönetim daha önce duyurmuştu dün resmen gerçekleştirdi. İki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü. Bu karar resmi siteden de açıklandı. Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 olan toplam üye sayısı 14 bin 309'a geriledi. Üyelikleri düşen isimlerin şimdi nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.