Şımdı sıra Ahmet’te
Transferde gençleri kapan Trabzonspor'da sıra Ahmet Canbaz'a geldi. Trabzonspor'un geçen hafta gündemine gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içinde bitirilmeye çalışılacak.
Transferde gençleri kapan Trabzonspor'da sıra Ahmet Canbaz'a geldi. Trabzonspor'un geçen hafta gündemine gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içinde bitirilmeye çalışılacak. Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen Ahmet merkez orta saha oyuncusu. Görev verildiğinde kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti.
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