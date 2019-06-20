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20 Haziran 2019, Perşembe
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Şımdı sıra Ahmet’te

Şımdı sıra Ahmet’te

Transferde gençleri kapan 'da sıra 'a geldi. Trabzonspor'un geçen hafta gündemine gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içinde bitirilmeye çalışılacak.

Transferde gençleri kapan 'da sıra 'a geldi. Trabzonspor'un geçen hafta gündemine gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içinde bitirilmeye çalışılacak. 'nda da forma giyen Ahmet merkez orta saha oyuncusu. Görev verildiğinde kanatlarda da oynayabiliyor. 'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti.

  1. 20.6.2019
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