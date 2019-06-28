"Yeni MHK Başkanı Zekeriya Alp olacak"
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programının canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Yeni MHK Başkanı Zekeriya Alp olacak" ifadelerini kullandı.
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