Temasa devam - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Temasa devam

Temasa devam

Temasa devam

için temaslar tüm hızıyla sürüyor. , 27 yaşındaki ön libero için kulübü İndependiente'ye 1 milyon 'luk teklif sunmuştu.

için temaslar tüm hızıyla sürüyor. , 27 yaşındaki ön libero için kulübü İndependiente'ye 1 milyon 'luk teklif sunmuştu. Arjantin ekibinin cevabı beklenirken Gaibor ile de sık sık temas kuruluyor. Tecrübeli oyuncunun bu yıl Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek Trabzonspor'a sıcak baktığı biliniyor.

  1. 20.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Temasa devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN