Temasa devam

Fernando Gaibor için temaslar tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor, 27 yaşındaki ön libero için kulübü İndependiente'ye 1 milyon Euro'luk teklif sunmuştu. Arjantin ekibinin cevabı beklenirken Gaibor ile de sık sık temas kuruluyor. Tecrübeli oyuncunun bu yıl Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek Trabzonspor'a sıcak baktığı biliniyor.