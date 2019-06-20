Temasa devam
Fernando Gaibor için temaslar tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor, 27 yaşındaki ön libero için kulübü İndependiente'ye 1 milyon Euro'luk teklif sunmuştu.
Fernando Gaibor için temaslar tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor, 27 yaşındaki ön libero için kulübü İndependiente'ye 1 milyon Euro'luk teklif sunmuştu. Arjantin ekibinin cevabı beklenirken Gaibor ile de sık sık temas kuruluyor. Tecrübeli oyuncunun bu yıl Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek Trabzonspor'a sıcak baktığı biliniyor.
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