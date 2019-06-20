Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Ardından tatile çıkan oyuncu iddialı açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu "Üzerine koyarak gideceğiz. Geçen sene iyiydik, bu sene daha iyi olacağız. Bizi iyi izleyin. Trabzonspor hak ettiği yer olan zirveye mutlaka çıkacaktır" ifadelerini kullandı.