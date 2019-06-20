‘Bizi iyi izleyin’ - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri ‘Bizi iyi izleyin’

‘Bizi iyi izleyin’

‘Bizi iyi izleyin’

Çörekçi, ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Ardından tatile çıkan oyuncu iddialı açıklamalarda bulundu.

Çörekçi, ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Ardından tatile çıkan oyuncu iddialı açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu "Üzerine koyarak gideceğiz. Geçen sene iyiydik, bu sene daha iyi olacağız. Bizi iyi izleyin. Trabzonspor hak ettiği yer olan zirveye mutlaka çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

  1. 20.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bizi iyi izleyin’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN