Abdülkadir Ömür zirvede
Tuttosport'un yılın gencini seçtiği ankette Abdülkadir Ömür hala zirvede.
Tuttosport'un yılın gencini seçtiği ankette Abdülkadir Ömür hala zirvede. Trabzonsporlu oyuncuya ezeli rakiplerden de oy gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar da oylamayı tüm platformlara taşıyor.
- 20.6.2019
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Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
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