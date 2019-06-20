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20 Haziran 2019, Perşembe
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Abdülkadir Ömür zirvede

Abdülkadir Ömür zirvede

Tuttosport'un yılın gencini seçtiği ankette Abdülkadir Ömür hala zirvede.

Tuttosport'un yılın gencini seçtiği ankette Abdülkadir Ömür hala zirvede. Trabzonsporlu oyuncuya ezeli rakiplerden de oy gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili taraftarlar da oylamayı tüm platformlara taşıyor.

  1. 20.6.2019
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