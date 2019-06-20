Kaptan’a emanet

Transferde atak bir görüntü sergileyen bordo-mavililer, uzun süredir Gaston Campi'yi renklerine katmaya çalışıyor. Trabzonpor 28 yaşındaki stoper için kulübü Estudiantes'e yaptığı 1 milyon euro'luk ilk tekliften olumsuz yanıt almıştı. Karadeniz Fırtınası, rakamı 1.3 milyon euro'ya güncelleyip yeniden Arjantin ekibinin masasına koydu. Şimdi gelecek cevabı bekliyor. Vatandaşının Trabzonspor'a transfer olması için kaptan Jose Sosa da devrede. Tangocu, yetiştiği kulüp olan Estudiantes'in kolaylık yapması için görüşmelerini sürdürüyor. Arjantin temsilcisinin de teklifi kabul etmesi bekleniyor.

JOSE SOSA 34 YAŞINDA

Arjantinli yıldız Jose Sosa dün 34 yaşına bastı. Bordomavili kulüp de tecrübeli kaptanı için bir kutlama görseli hazırladı. Taraftarlar, Tangocunun sosyal medya hesaplarına ulaşarak yeni yaşını kutlamayı ihmal etmedi.