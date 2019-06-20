Trabzonspor'dan çok sert 'Altınordu' açıklaması!

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Futbolcuların kulübümüzle sözleşme imzalamasını 'sonun başlangıcı' olarak göstermek, Trabzonspor gibi köklü bir camiaya 'leke' bulaştırmaya çalışmak kimsenin haddine değildir!"

Kulübümüzle profesyonel sözleşme imzalayan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'ya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.



Öncelikle, hem Trabzonsporumuz hem de Türk futbolu için gelecek vaat eden bu gençleri şimdiye dek yetiştiren Altınordu Kulübü başta olmak üzere oyuncuların daha önce futbol oynadıkları tüm kulüplere ve ailelerine emekleri için teşekkür ederiz.



Bugün sabah saatlerinde Altınordu Kulübü'nün resmi sitesinde yayınlanan açıklamayı ise büyük bir hayretle okuduğumuzu belirtmek isteriz. Kendi kulüplerinde yaşanan işleyiş sorunları nedeniyle futbolcularıyla profesyonel sözleşme imzalamaktan imtina edenler, transferler gerçekleştikten sonra talihsiz bir açıklama yaparak, kulübümüze yönelik yakışıksız ifadeler kullanmışlardır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki; genç futbolcuların kulübümüzle sözleşme imzalamasını "sonun başlangıcı" olarak göstermek, ilgili futbolcuların kariyerlerinde yaşayacakları yükselişi "vahim bir tablo" şeklinde yansıtmak kimsenin haddine değildir. Bunun yanında yaşanan süreci "komşunun bahçesinden meyve çalma" ifadesi ile ilişkilendirerek Trabzonspor gibi köklü bir camiaya "leke" bulaştırmaya çalışmanın sporun ahlaki değerleriyle bağdaşmadığı da açık ve nettir.

Söz konusu gençlerin kariyerlerini örseleyecek bu minvaldeki açıklamaların, futbol altyapısı ve gençlerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir misyon üstlenmiş Altınordu Kulübü tarafından yapılması ve üstelik bu açıklamanın Trabzonspor gibi altyapıya verdiği önemle Türk futbolunun senelerdir saygısını kazanmış örnek bir kulübe karşı yapılmış olması olayın talihsizliğini çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır.

Son söz olarak; transfer sürecindeki tüm işlemlerin yasal ve ahlaki çerçeveler içinde yapıldığını futbol kamuoyuna bir defa daha hatırlatır; Türkiye Futbol Federasyonu talimatları uyarınca başta Altınordu Kulübü olmak üzere iki futbolcumuzun yetişmesine katkıda bulunan tüm kulüplere gerekli "yetiştirme bedelleri"nin ödeneceğini belirtmek isteriz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Altınordu Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un iki genç futbolcuyu transfer etmesini 'etik dışı' olarak yorumlamıştı.