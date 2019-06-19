Trabzonspor Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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ve 'yı kadrosuna kattı

Trabzonspor Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı

, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen ve ile 3'e yıllık anlaşma sağladı.

İzmir temsilcisinde forma giyen 17 yaşındaki forvet ve bir süre önce kulüpten ayrılan 18 yaşındaki stoper , son dönemde genç futbolcuları vitrine çıkaran bordo-mavili kulüple el sıkı.

MİLLİ TAKIMLARDA DA GÖREV ALDILAR

Ağrı doğumlu santrfor Salih Kavrazlı, Giresun takımı Görelespor'da futbola başladı. 2015 yılından bu yana Altınordu'da top koşturan genç futbolcu U14, U15, U16 ve U17 milli takımlarında görev alırken, Ay-Yıldızlı formayla toplam 44 karşılaşmaya çıktı. Salih, son olarak Elit 17 Ligi'nde Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Altınordu'da Türkiye şampiyonluğu yaşadı. U17 Ligi'nde geçen sezon 16 gol atan Salih, U19 Ligi'nde 8 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı. 17 yaşındaki Salih'in reşit olmaması nedeniyle 1 yıl resmi maça çıkamama riski bulunuyor. 'un Salih'in oynaması için Altınordu'dan muvafakatname alması gerekiyor.

Lüleburgaz doğumlu stoper Atakan Gündüz ise U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında 39 maça çıktı. 2013 yılından itibaren Altınordu'da oynamaya başlayan Atakan'ın bir süre önce kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.

GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzonspor resmi Twitter hesabından patığı paylaşımda genç futbolculara imza töreni düzenlendiğini duyurdu.

HER İKİ FUTBOLCU İÇİN KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Salih Kavrazlı için yapılan KAP açıklaması:

Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

Atakan Gündüz için yapılan KAP açıklaması:

Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maçbaşı ücreti ödenecektir.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

  1. 19.06.2019
  2. Güncelleme: 19.06.2019 14:51
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