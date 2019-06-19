Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü
Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi. Böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309'a düştüğü öğrenildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzde aidat ödemeye çağrı başlığıyla yer alan 19. maddenin 'a' ve 'b' fıkraları ile 23. maddenin 'e' fıkrası uyarınca üyelik aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerimiz, yönetim kurulumuzun 14 Haziran 2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile asil üyelikten düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309'a düştüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
- 19.06.2019
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Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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