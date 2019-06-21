Canbaz beğendi
Trabzonspor'un listesindeki isimlerden Ahmet Canbaz'dan transfer mesajı geldi... Fırtına’nın radarında olan 19 yaşındaki W. Bremen’li orta saha, “Ahmet Canbaz, Trabzon’a hayırlı olsun” mesajlarını beğendi.
Gurbetçi oyuncu, bordo-mavili taraftarların sosyal medyada paylaştığı, "Ahmet Canbaz Trabzonspor'a hayırlı olsun" gönderilerini beğendi. Canbaz'ın bu hareketi, transferin her an bitebileceği şeklinde yorumlandı. Almanya Ligi ekiplerinden Werder Bremen II'de forma giyen futbolcu 21 yaşında. Merkez orta saha olarak oynayan Canbaz, Ümit Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Kanatlarda da oynayabiliyor. Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet kariyeri boyuncu çıktığı 138 maçta 36 gol, 33 asist üretti. Yönetimin genç oyuncuyu da istenen şartların oluşması halinde kadroya dahil edip, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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