Ünal Karaman: "Gereğini yapacağız" – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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: "Gereğini yapacağız"

Ünal Karaman: "Gereğini yapacağız"

'in 21. haftasında - Trabzonspor derbisi oynanacak. Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.

'in 21. haftasında - Trabzonspor derbisi oynanacak. Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. İşte Karaman'ın açıklamaları:

"İyi hazırlık yaptık. Arkadaşlarımız da gereğini yapacaktır. Bizim açımızdan olduğu kadar rakip açısından da zor maç. İnşallah iyi geçer."

"Sosa son iki idmana katıldı ama bu antrenmanlar hafif antrenmanlardı. Yanımıza aldık, kadroda bulunsun diye. Bakalım, her oyuncumuzun oyuna girme hakkı var tabii."
  1. 10.2.2019 18:40
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