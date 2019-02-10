Ünal Karaman: "Gereğini yapacağız"
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray - Trabzonspor derbisi oynanacak. Maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, açıklamalarda bulundu.
"İyi hazırlık yaptık. Arkadaşlarımız da gereğini yapacaktır. Bizim açımızdan olduğu kadar rakip açısından da zor maç. İnşallah iyi geçer."
"Sosa son iki idmana katıldı ama bu antrenmanlar hafif antrenmanlardı. Yanımıza aldık, kadroda bulunsun diye. Bakalım, her oyuncumuzun oyuna girme hakkı var tabii."
- 10.2.2019 18:40
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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