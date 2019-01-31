Hugo durdu takım durdu

Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 9 kez ağları havalandıran Rodallega, ikinci devreye ise beklendiği gibi başlayamadı. Başakşehir'in ardından Sivasspor karşısında da suskun kalan Rodallega'nın bu performansı takımı da olumsuz etkiledi. Fırtına, ikinci yarıda çıktığı 2 maçta sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Kolombiyalı forvetle özel bir görüşme yapacağı ve öğrencisini motive edeceği öğrenildi.



ŞOK SAKATLIK

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor, bu şanssızlığını atamıyor. Dün idmanda 7'ye 7 oynayan takımda İbanez girdiği bir pozisyonda sakatlandı. Adalesinden sorun yaşayan tangocu, idmanı yarıda bıraktı. MR çekilecek.