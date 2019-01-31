Hugo durdu takım durdu
Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 9 kez ağları havalandıran Rodallega, ikinci devreye ise beklendiği gibi başlayamadı.
Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 9 kez ağları havalandıran Rodallega, ikinci devreye ise beklendiği gibi başlayamadı. Başakşehir'in ardından Sivasspor karşısında da suskun kalan Rodallega'nın bu performansı takımı da olumsuz etkiledi. Fırtına, ikinci yarıda çıktığı 2 maçta sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Kolombiyalı forvetle özel bir görüşme yapacağı ve öğrencisini motive edeceği öğrenildi.
ŞOK SAKATLIK
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor, bu şanssızlığını atamıyor. Dün idmanda 7'ye 7 oynayan takımda İbanez girdiği bir pozisyonda sakatlandı. Adalesinden sorun yaşayan tangocu, idmanı yarıda bıraktı. MR çekilecek.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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