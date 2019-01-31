Hugo durdu takım durdu – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Hugo durdu takım durdu

Hugo durdu takım durdu

Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 9 kez ağları havalandıran , ikinci devreye ise beklendiği gibi başlayamadı.

Sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 9 kez ağları havalandıran , ikinci devreye ise beklendiği gibi başlayamadı. 'in ardından karşısında da suskun kalan Rodallega'nın bu performansı takımı da olumsuz etkiledi. Fırtına, ikinci yarıda çıktığı 2 maçta sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör 'ın Kolombiyalı forvetle özel bir görüşme yapacağı ve öğrencisini motive edeceği öğrenildi.

ŞOK SAKATLIK
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken , bu şanssızlığını atamıyor. Dün idmanda 7'ye 7 oynayan takımda İbanez girdiği bir pozisyonda sakatlandı. Adalesinden sorun yaşayan tangocu, idmanı yarıda bıraktı. MR çekilecek.

  1. 31.1.2019
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