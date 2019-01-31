Hedef kupa
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor ile eşleşti.
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor ile eşleşti. Kuraya katılan yönetici Tuncay Uzunal, "Ümraniyespor gibi genç, dinamik ve güçlü bir ekiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Hedeflerimizden biri olan Türkiye Kupası'na ulaşmak için Ümraniyespor'u da eleriz" dedi.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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