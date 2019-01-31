Hedef kupa – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Hedef kupa

Hedef kupa

, Ümraniyespor ile eşleşti.

, Ümraniyespor ile eşleşti. Kuraya katılan yönetici Tuncay Uzunal, "Ümraniyespor gibi genç, dinamik ve güçlü bir ekiple karşılaşacağımız için mutluyuz. biri olan Türkiye Kupası'na ulaşmak için Ümraniyespor'u da eleriz" dedi.

  1. 31.1.2019
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