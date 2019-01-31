Derbide sahada – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Derbide sahada

Derbide sahada

Sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan için sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor.

Sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan için sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor. Kontrollü olarak antrenmanlara başlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisinin tamamlandığı, antrenman eksiğini gidermeye çalıştığı ve takımla birlikte çalışmalara da katılacağı bildirildi. Arjantinli yıldızın Ankaragücü maçında da riske edilmeyeceği ama G.Saray derbisinde forma giyeceği belirtildi.

  1. 31.1.2019
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