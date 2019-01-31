Derbide sahada

Sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan Jose Sosa için sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor. Kontrollü olarak antrenmanlara başlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisinin tamamlandığı, antrenman eksiğini gidermeye çalıştığı ve takımla birlikte çalışmalara da katılacağı bildirildi. Arjantinli yıldızın Ankaragücü maçında da riske edilmeyeceği ama G.Saray derbisinde forma giyeceği belirtildi.