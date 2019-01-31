Derbide sahada
Sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan Jose Sosa için sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor.
Sakatlığı nedeniyle 6 hafta takımdan uzak kalan kaptan Jose Sosa için sağlık ekibi ve teknik heyet tedbirli davranıyor. Kontrollü olarak antrenmanlara başlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisinin tamamlandığı, antrenman eksiğini gidermeye çalıştığı ve takımla birlikte çalışmalara da katılacağı bildirildi. Arjantinli yıldızın Ankaragücü maçında da riske edilmeyeceği ama G.Saray derbisinde forma giyeceği belirtildi.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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