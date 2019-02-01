Yemen’e formalı destek
Trabzonlu futbolcu Samed Yeşil, dünya yıldızları ve Trabzon- sporlu futbolcuları ‘Yemen’e yardım gecesi’ organizasyonunda bir araya getirdi.
Juventuslu Ronaldo ve Emre Can, Werder Bremenli Nuri Şahin ile Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Olcay Şahan kampanyaya formalarıyla destek verdi. Almanya'nın Krefeld şehrinde satışa çıkarılan Ronaldo'nun forması 9 bin euro'ya satılırken Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Olcay Şahan'ın formaları Trabzonlu iş adamı Çağrı Öztürk tarafından 8 bin euro'ya alındı.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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