Yemen’e formalı destek 

Juventuslu Ronaldo ve Emre Can, Werder Bremenli Nuri Şahin ile Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Olcay Şahan kampanyaya formalarıyla destek verdi. Almanya'nın Krefeld şehrinde satışa çıkarılan Ronaldo'nun forması 9 bin euro'ya satılırken Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Olcay Şahan'ın formaları Trabzonlu iş adamı Çağrı Öztürk tarafından 8 bin euro'ya alındı.