Yeni yıldız Ergül – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Yeni yıldız Ergül

Yeni yıldız Ergül

… 19 yaşında… Ön libero oynuyor… 'nun, 15 yaşındayken 'bu çocukta iş var' diyerek 'a kazandırdığı bir isim…

… 19 yaşında… Ön libero oynuyor… 'nun, 15 yaşındayken 'bu çocukta iş var' diyerek 'a kazandırdığı bir isim… 2000'de Hopa'da doğan Ergül, müthiş bir sol ayağa sahip. Fiziksel gücü yüksek olan Tunahan, mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Ön liberoda görev yapan genç futbolcunun en önemli özelliklerinden birisi de oyun zekası. Bu özelliğiyle teknik direktör 'ın gözüne girdi.

  1. 31.1.2019
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