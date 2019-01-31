Yeni yıldız Ergül
Adı; Tunahan Ergül… 19 yaşında… Ön libero oynuyor… Sadi Tekelioğlu'nun, 15 yaşındayken 'bu çocukta iş var' diyerek Trabzonspor'a kazandırdığı bir isim…
Adı; Tunahan Ergül… 19 yaşında… Ön libero oynuyor… Sadi Tekelioğlu'nun, 15 yaşındayken 'bu çocukta iş var' diyerek Trabzonspor'a kazandırdığı bir isim… 2000'de Hopa'da doğan Ergül, müthiş bir sol ayağa sahip. Fiziksel gücü yüksek olan Tunahan, mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Ön liberoda görev yapan genç futbolcunun en önemli özelliklerinden birisi de oyun zekası. Bu özelliğiyle teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girdi.
- 31.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Yeni yıldız Ergül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.