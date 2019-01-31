Yeni yıldız Ergül

Adı; Tunahan Ergül… 19 yaşında… Ön libero oynuyor… Sadi Tekelioğlu'nun, 15 yaşındayken 'bu çocukta iş var' diyerek Trabzonspor'a kazandırdığı bir isim… 2000'de Hopa'da doğan Ergül, müthiş bir sol ayağa sahip. Fiziksel gücü yüksek olan Tunahan, mücadeleci yapısıyla dikkat çekiyor. Ön liberoda görev yapan genç futbolcunun en önemli özelliklerinden birisi de oyun zekası. Bu özelliğiyle teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girdi.