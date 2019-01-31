Kaptan salonda

Fırtına, A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, bordo-mavililer düz koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı. İzinli olan Kamil ve Toure ile Amiri Hosseini'nin katılmadığı antrenmanda, Sosa ise salonda çalıştı.