İkisi de hazır

Yönetim, İranlı oyuncuları Amiri ve Hosseini'yi Ankaragücü maçı öncesi Trabzon'a davet etti. İki futbolcu A.Gücü sınavının kadrosunda yer alacak. Bugün gelecek olan iki İranlının Ünal Karaman'a, "Takımın performansını yakından takip ettik. Hazır şekilde geliyoruz ve görev verilmesi halinde oynarız" dediği öğrenildi.