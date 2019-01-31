İkisi de hazır
Yönetim, İranlı oyuncuları Amiri ve Hosseini'yi Ankaragücü maçı öncesi Trabzon'a davet etti.
Yönetim, İranlı oyuncuları Amiri ve Hosseini'yi Ankaragücü maçı öncesi Trabzon'a davet etti. İki futbolcu A.Gücü sınavının kadrosunda yer alacak. Bugün gelecek olan iki İranlının Ünal Karaman'a, "Takımın performansını yakından takip ettik. Hazır şekilde geliyoruz ve görev verilmesi halinde oynarız" dediği öğrenildi.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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