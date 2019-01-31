İkisi de hazır – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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İkisi de hazır

İkisi de hazır

Yönetim, İranlı oyuncuları Amiri ve Hosseini'yi Ankaragücü maçı öncesi 'a davet etti.

Yönetim, İranlı oyuncuları Amiri ve Hosseini'yi Ankaragücü maçı öncesi 'a davet etti. İki futbolcu A.Gücü sınavının kadrosunda yer alacak. Bugün gelecek olan iki İranlının 'a, "Takımın performansını yakından takip ettik. Hazır şekilde geliyoruz ve görev verilmesi halinde oynarız" dediği öğrenildi.

  1. 31.1.2019
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