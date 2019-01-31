İyı kı doğdun Yusuf

Karadeniz ekibinde dün idman sonrası, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı. Yazıcı'nın doğum günü pastasından ilk dilimi teknik direktör Ünal Karaman verdi. Ardından kaptan Sosa ve beraberindeki futbolcular, Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl dilediler.