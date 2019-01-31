İyı kı doğdun Yusuf
Karadeniz ekibinde dün idman sonrası, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.
Karadeniz ekibinde dün idman sonrası, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı. Yazıcı'nın doğum günü pastasından ilk dilimi teknik direktör Ünal Karaman verdi. Ardından kaptan Sosa ve beraberindeki futbolcular, Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl dilediler.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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