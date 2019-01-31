İyı kı doğdun Yusuf – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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İyı kı doğdun Yusuf

İyı kı doğdun Yusuf

ekibinde dün idman sonrası, 22 yaşına giren 'nın kutlandı.

ekibinde dün idman sonrası, 22 yaşına giren 'nın kutlandı. Yazıcı'nın doğum günü pastasından ilk dilimi teknik direktör verdi. Ardından kaptan Sosa ve beraberindeki futbolcular, Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl dilediler.

  1. 31.1.2019
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