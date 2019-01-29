Eksikler nedeniyle takımda alternatifi olmayan oyunculara daha fazla forma vermek zorunda kalan teknik direktör Ünal Karaman, 12 günde oynanan 4 maçta 4 ismi sürekli sahada tuttu. Uğurcan, Hüseyin, Toure ve Kamil 4 maçta toplam 360 dakika görev yaparken, hiç dinlenme şansı bulamadılar. Karaman, bu futbolcuları özel tebrik etti.



ARA VERMEDİLER

Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına dün başladı. Ünal Karaman yönetimindeki idmanda Sivasspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

İZİN TALEBİNE RET

Sivas sınavı sonrası futbolcular teknik direktör Ünal Karaman'dan dün için izin istedi. Ancak Karaman, "Çok yoğun bir maç temposundan çıktık, şimdi izin yaparsanız sakatlık olabilir. Bir idman yapalım, salı (bugün) izinlisiniz" dedi. Karaman'ın oyunculara bugün için izin verme kararı alması soyunma odasında mutlulukla karşılandı. Bordo-mavili takım yoğun maç trafiği nedeniyle 12 gündür dinlenemiyordu.

