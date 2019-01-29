Futbolu bırakmıştı – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Futbolu bırakmıştı

Futbolu bırakmıştı

Son haftalarda gösterdiği performans ile dikkat çeken 'ın hayat hikayesi çok ilginç...

Son haftalarda gösterdiği performans ile dikkat çeken 'ın hayat hikayesi çok ilginç... 24 yaşındaki futbolcu, az kalsın hem futbolu bırakacak hem de 'dan gidecekmiş. U15 takımında bir gün 'Futbolu bıraktım' diyen başarılı orta sahayı evine giden hocaları geri döndürdü. 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve 'e kiralanan genç oyuncu, 2017'de Trabzonspor A Takımı'nda forma şansı bulamayacağını düşünerek ayrılmak istedi. Ama yönetim 'sadece kiralık gitmene izin verebiliriz' diyerek Altınordu'ya kiralamıştı. Parmak daha sonra Trabzonspor'da Slovenya kampına katılarak 'ın gözüne girmeyi başardı.

KUPADA ŞOV YAPTI
Sezonun ikinci yarısında oynanan 4 maçta da süre alan ve toplamda 262 dakika sahada kalan Abdülkadir Parmak, takıma gol yollarında sağladığı katkı ile dikkat çekti. Son 4 maçta 8 gol kaydeden bordo-mavililerde, bu gollerin 3'ü 24 yaşındaki futbolcudan geldi. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Parmak, bu sezon lig ve kupada toplamda 9 maçta 549 dakika süre alırken, 5 gollük performans sergiledi. Ayrıca Trabzonspor forması ile ligde ilk kez Demir Grup Sivasspor maçıyla 11'de sahaya çıkan Abdülkadir, golle tanıştı.

Yerel basın, Trabzon'un ile 1-1 kaldığı maçın ardından alınan 1 puanı, ' ve 1 Parmak bal' başlıklarıyla değerlendirdi. Kuzey Ekspres "Direniş Trabzon!", Günebakış "Bir Parmak bal", Taka "Sizin duruşunuz yeter!", , "1 Parmak bal", Sonnokta "Ne tat bıraktınız ne de tuz", Meler'den sonra Ulusoy da alın terimizi gasp etti" başlıklarını attı.

  1. 29.1.2019
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