CAS tescilledi!

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'ın bülteninde, 2010-11 şampiyonluklarının bir kez daha tescillediğini söyledi. Bülbüloğlu, "CAS, 'TFF, 2010-11'de bir alt lige düşürme cezasını şike yaptığı iddia edilen kulübün fiilinin sahaya yansıma' şartına bağlayarak şikeyi cezalandıran maddenin uygulama alanını kısıtlamıştır' diyor. Ayrıca 'Şike sebebiyle mağdur olan 'temiz' kulüplerin, federasyonları harekete geçirip şikeye müdahale etmelerini sağlamak için sınırlı güçleri vardır; tıpkı 2010-2011 'temiz' ikincisi Trabzonspor'un şampiyonluk unvanını, şike şüphelisi F.Bahçe'den almak için yürüttüğü hak arayışı gibi' deniliyor" diye konuştu.



ELİMİZ GÜÇLENDİ

"2010-2011 sezonunda şike yoluyla elimizden alınan haklarımızın iadesi amacıyla yaptığımız başvuruyu değerlendirmeye almayan FIFA'nın bu kararını CAS'a götürmüştük" diyen Bülbüloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "CAS'taki davamızın duruşması 15 Mart'ta. CAS'ın bu bülteni duruşma öncesinde yayınlaması elimizi de güçlendirdi. Şimdi bu bülteni de savunmamıza ekleyerek CAS'taki duruşmaya katılacağız. Bizi hem 'temiz' hem de 'mağdur' şeklinde değerlendiren CAS'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz. Biz adalet istiyoruz."



DURUŞMA BEKLENMELİ | TURGAY DEMİR

CAS açıklaması belli şeyleri ifade edebilir ama gerekçeli kararı yani CAS duruşmasını beklemek şart. Trabzonspor'un yapması gereken zaten buydu. Yasal yönden hakkını arayacaksın ve bu olayın Fenerbahçe- Trabzonspor arasında bir kan davasına dönüşmesine izin vermeyeceksin. Mevcut yönetim ikisi de başarmış gözüküyor. Ancak Trabzonsporluların sevinmeli için daha erken. CAS duruşmasını beklemek şart.