İran elendi – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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elendi

İran elendi

ile 'nda olan Hosseini ve Amiri dönüyor...

ile 'nda olan Hosseini ve Amiri dönüyor... Dün yarı final maçında İran, 'ya 3-0 yenilerek elendi. 'un iki futbolcusu 1-2 gün içinde dönecek ve takıma katılacak. Dünkü maçta Amiri 90 dakika oynarken, Hosseini ise yedekler arasında yer aldı.

  1. 29.1.2019
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