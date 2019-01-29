Yusuf taş gibi – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Yusuf taş gibi

Yusuf taş gibi

Bu sezon 'de forma giydiği ilk 15 maçta ortalama 4.1 ikili mücadele kazanan , sınavının sadece ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı.

Bu sezon 'de forma giydiği ilk 15 maçta ortalama 4.1 ikili mücadele kazanan , sınavının sadece ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Toplam 14 ikili mücadeleyi aldı ve rekora koştu. 7 kez adam geçti. 94 kezle 'un topla en fazla buluşan ismi olan Yusuf'un 3 şutundan 1'i yerini buldu. 2 kilit pas verdi. 3'ü top çalma olmak üzere 7 defansif hamle yaparak sahanın en iyisi oldu.

  1. 29.1.2019
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