Yusuf taş gibi
Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği ilk 15 maçta ortalama 4.1 ikili mücadele kazanan Yusuf Yazıcı, Sivasspor sınavının sadece ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı.
Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği ilk 15 maçta ortalama 4.1 ikili mücadele kazanan Yusuf Yazıcı, Sivasspor sınavının sadece ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Toplam 14 ikili mücadeleyi aldı ve rekora koştu. 7 kez adam geçti. 94 kezle Trabzonspor'un topla en fazla buluşan ismi olan Yusuf'un 3 şutundan 1'i yerini buldu. 2 kilit pas verdi. 3'ü top çalma olmak üzere 7 defansif hamle yaparak sahanın en iyisi oldu.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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