Savunma bakanı
Trabzonspor'da Sivasspor maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper Hüseyin Türkmen'di.
Trabzonspor'da Sivasspor maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper Hüseyin Türkmen'di. Bordo-mavililerde formayı aldıktan sonra savunmada müthiş bir performans gösteren 21 yaşındaki savunmacı, Sivasspor maçında mükemmele yakın bir görüntü sergiledi. Birçok ikili mücadelede ayakta kalan, yerinde müdahaleleriyle Sivasspor'un hücum elemanlarına fırsat tanımayan Hüseyin'in bu performansı artık savunmanın yeni sigortası olduğunu herkese gösterdi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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