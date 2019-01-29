Savunma bakanı – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Savunma bakanı

Savunma bakanı

'da maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper 'di.

'da maçının hiç kuşkusuz en iyi oyuncularından biri stoper 'di. Bordo-mavililerde formayı aldıktan sonra savunmada müthiş bir performans gösteren 21 yaşındaki savunmacı, Sivasspor maçında mükemmele yakın bir görüntü sergiledi. Birçok ikili mücadelede ayakta kalan, yerinde müdahaleleriyle Sivasspor'un hücum elemanlarına fırsat tanımayan Hüseyin'in bu performansı artık savunmanın yeni sigortası olduğunu herkese gösterdi.

  1. 29.1.2019
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