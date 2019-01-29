Olcay’a Ankaragücü talip

Geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren Olcay Şahan'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü, tecrübeli futbolcu ve Trabzonspor ile iletişime geçti. Daha önce gelen teklifleri "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" sebebini sunarak reddeden Olcay'ın teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.