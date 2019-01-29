Olcay’a Ankaragücü talip – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Olcay’a Ankaragücü talip

Olcay’a Ankaragücü talip

Geçtiğimiz ay bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren 'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ay bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren 'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü, tecrübeli futbolcu ve ile iletişime geçti. Daha önce gelen teklifleri "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" sebebini sunarak reddeden Olcay'ın teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.

  1. 29.1.2019
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