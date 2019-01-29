Olcay’a Ankaragücü talip
Geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren Olcay Şahan'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay kadro dışı bırakılan ve özel antrenmanlarını sürdüren Olcay Şahan'a çeşitli takımlardan teklif gelmeye devam ediyor. Başkent ekibi Ankaragücü, tecrübeli futbolcu ve Trabzonspor ile iletişime geçti. Daha önce gelen teklifleri "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" sebebini sunarak reddeden Olcay'ın teklife ne cevap vereceği merak konusu oldu.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Olcay’a Ankaragücü talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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