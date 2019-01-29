Ankaragücü biletleri satışta – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Ankaragücü biletleri satışta

Ankaragücü biletleri satışta

'un 'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

'un 'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Cumartesi Şenol Güneş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kale Arkaları 20 TL, Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir: 25 TL.

  1. 29.1.2019
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