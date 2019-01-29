Ankaragücü biletleri satışta
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Cumartesi Şenol Güneş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kale Arkaları 20 TL, Doğu 3 30 TL, Doğu 2 35 TL, Doğu 1 40 TL, Batı 2 45 TL, Batı 1 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir: 25 TL.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Ankaragücü biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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