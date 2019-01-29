Ah şu direkler
Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin şutları direktte patladı.
Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Ekuban ve Nwakaeme'nin şutları direktte patladı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım Trabzonspor (13) oldu. (Kupa ile 15 kez direğe takıldı) Bordo-mavililer biraz şanslı olsa şu anda 41 gole ulaşacaktı. Ekuban direkten dönen 9'uncu Trabzonsporlu konumunda. Sadece Hugo Rodallega'nın son iki sezonda 12 şutu direğe takıldı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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