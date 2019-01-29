Ah şu direkler – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Ah şu direkler

Ah şu direkler

'la 1-1 berabere kalan 'da Ekuban ve Nwakaeme'nin şutları direktte patladı.

'la 1-1 berabere kalan 'da Ekuban ve Nwakaeme'nin şutları direktte patladı. Bu sezon 'de en fazla şutu direkten dönen takım Trabzonspor (13) oldu. (Kupa ile 15 kez direğe takıldı) Bordo-mavililer biraz şanslı olsa şu anda 41 gole ulaşacaktı. Ekuban direkten dönen 9'uncu Trabzonsporlu konumunda. Sadece Hugo Rodallega'nın son iki sezonda 12 şutu direğe takıldı.

  1. 29.1.2019
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