Kupa canavarı – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Kupa canavarı

Kupa canavarı

ekibinde 2010-11 döneminde forma giyen tam bir kupa canavarı oldu.

ekibinde 2010-11 döneminde forma giyen tam bir kupa canavarı oldu. 'de 'yı kaldıran 33 yaşındaki Kolombiyalı ardından 10 kupa daha alarak muhteşem bir performans sergiledi.

  1. 29.1.2019
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