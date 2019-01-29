Altyapı sırtlıyor
2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak ve Zeki Yavru ile yollar ayrıldı.
2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, Mustafa Akbaş, Kucka, Esteban, Burak ve Zeki Yavru ile yollar ayrıldı. Olcay'ın kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa'dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri'den ise ülkelerinin milli takımında yer alması nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, 21 kişilik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. 12 günde lig ve kupada 4 maça çıkan Fırtına'da, bu periyotta 16 farklı oyuncu forma giydi, bu 16 ismin 8'i ise altyapıdan yetişti.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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