Altyapı sırtlıyor – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Altyapı sırtlıyor

Altyapı sırtlıyor

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, , Kucka, Esteban, Burak ve ile yollar ayrıldı.

2018-19 sezonuna başladığı kadrodan Onur, , Kucka, Esteban, Burak ve ile yollar ayrıldı. Olcay'ın kadro dışı bırakılması, Onazi, Pereira ve Sosa'dan sakatlıkları, Hosseini ile Amiri'den ise ülkelerinin milli takımında yer alması nedeniyle yararlanamayan , 21 kişilik kadroyu altyapısından gelen oyuncularla tamamlıyor. 12 günde lig ve kupada 4 maça çıkan Fırtına'da, bu periyotta 16 farklı oyuncu forma giydi, bu 16 ismin 8'i ise altyapıdan yetişti.

  1. 29.1.2019
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