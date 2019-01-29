Trabzonspor'dan kombine açıklaması
29 Ocak 2019, Salı
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'dan kombine açıklaması

Trabzonspor'dan kombine açıklaması

Kulübü, Ankaragücü maçı özelinde taraftarlarına kombine devretme çağrısında bulundu. Bordo-mavili kulüp, Başakşehir maçında ceza alan taraftarların kombinelerinin devredilmesiyle ilgili olarak duyuru yaptı.

Kulübü, Ankaragücü maçına yönelik olarak yaptığı kombine açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Medipol Başakşehir ile 20 Ocak 2019 tarihinde oynanan iç saha karşılaşmasında kuzey alt H, I, J, K, L, kuzey kale arkası üst B C, D, E, doğu alt H, I, J, K ,L, doğu üst B, C, D, E, F, güney kale arkası alt I, J, K, L, güney kale arkası üst Aktif Bank B, C, D, E, F bloklara giriş yapan taraftarlarımızın Passoligleri, sadece bir maç için bloke edilmiştir. Cezalı taraftarlarımızdan kombine sahibi olanlar, istedikleri takdirde kombinelerini bir maç için (Ankaragücü karşılaşması) başkasına devredebilirler. Bu maç özelinde indirimli kombineler de transfere açılmış olup; taraftarlarımızın gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz."

"Söz konusu ceza, Medipol Başakşehir maçını yukarıda belirtilen tribünlerde izleyen taraftarlarımıza verilmiştir. Dolayısıyla bu bloklarda kombinesi olup da Medipol Başakşehir maçına gelmeyen taraftarlarımız bu cezadan muaftır. Benzer şekilde, Medipol Başakşehir maçında bu blokların dışındaki yerlere giriş yapan taraftarlarımız da, cumartesi günü oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasını izleyebilecektir."
  1. 29.1.2019 13:05
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