Uğurcan ne yapsın – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Uğurcan ne yapsın

Uğurcan ne yapsın

Trabzon’un genç kalecisi, dün çok kritik kurtarışlara imza attı, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu.

'de 13. haftada oynanan maçı ile eldivenleri giyen Uğurcan Çakır, dün akşam 'un öne çıkan isimlerinden oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, karşısında 1 gole engel olamazken, yaptığı kritik kurtarışlarla 90 dakikaya damga vurdu. Kalesinde güven veren Uğurcan, 45. dakikada 'ın uygun durumundaki kafa vuruşunda iyi yer tuttu. 52'de Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden sert şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 64'te de Rybalka'nın füzesinde parmaklarının ucuyla topa müdahale etti. Yaptığı başarılı kurtarışların dışında topu oyuna hızlı sokan yıldız kaleci, dün akşam sahanın başarılı isimleri arasında yer aldı.

  1. 28.1.2019
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