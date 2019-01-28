Uğurcan ne yapsın
Trabzon’un genç kalecisi, dün çok kritik kurtarışlara imza attı, 90 dakikanın öne çıkan isimlerinden oldu.
Süper Lig'de 13. haftada oynanan Fenerbahçe maçı ile eldivenleri giyen Uğurcan Çakır, dün akşam Trabzonspor'un öne çıkan isimlerinden oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor karşısında 1 gole engel olamazken, yaptığı kritik kurtarışlarla 90 dakikaya damga vurdu. Kalesinde güven veren Uğurcan, 45. dakikada Hakan Arslan'ın uygun durumundaki kafa vuruşunda iyi yer tuttu. 52'de Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden sert şutunu kornere çelen genç file bekçisi, 64'te de Rybalka'nın füzesinde parmaklarının ucuyla topa müdahale etti. Yaptığı başarılı kurtarışların dışında topu oyuna hızlı sokan yıldız kaleci, dün akşam sahanın başarılı isimleri arasında yer aldı.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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