Yusuf’a yeni görev

Ünal Karaman, dün Yusuf'a farklı bir görev verdi. Yıldız futbolcu, Sivas'a karşı defansif orta saha olarak oynadı. Başarılı bir 90 dakika çıkaran genç oyuncu, maçın ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Yusuf, forma giydiği önceki 15 lig maçında ise 4.1 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla oynadı.