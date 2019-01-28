Yusuf’a yeni görev
Ünal Karaman, dün Yusuf'a farklı bir görev verdi.
Ünal Karaman, dün Yusuf'a farklı bir görev verdi. Yıldız futbolcu, Sivas'a karşı defansif orta saha olarak oynadı. Başarılı bir 90 dakika çıkaran genç oyuncu, maçın ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Yusuf, forma giydiği önceki 15 lig maçında ise 4.1 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla oynadı.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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