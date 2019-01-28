Yusuf’a yeni görev – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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’a yeni görev

Yusuf’a yeni görev

, dün 'a farklı bir görev verdi.

, dün 'a farklı bir görev verdi. Yıldız futbolcu, 'a karşı defansif orta saha olarak oynadı. Başarılı bir 90 dakika çıkaran genç oyuncu, maçın ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldı. Yusuf, forma giydiği önceki 15 lig maçında ise 4.1 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla oynadı.

  1. 28.1.2019
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