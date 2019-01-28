Hüseyin’e tam puan – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Hüseyin’e tam puan

Hüseyin’e tam puan

 21 yaşındaki stoperi , dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı.

21 yaşındaki stoperi , dün akşam başarılı bir 90 dakika çıkardı. 'un hücumcularına karşı kritik müdahalelerde bulunan genç oyuncu, hava toplarında da rakiplerine üstünlük sağlamayı başardı.

  1. 28.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hüseyin’e tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN