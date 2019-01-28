Turkish Messi!

Geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'un vahim hataları ile canı yanan ve 4-2 kaybeden Fırtına dün de Sivasspor deplasmanında yine hakem kurbanı oldu: 1-1. İlk yarıda belki de sezon başından itibaren en tutuk Trabzonspor sahadaydı. Sivasspor ise tam aksine son vuruştaki başarısızlıkları saymazsak oldukça iyi bir görüntü ortaya koydu.

Öyle ki ikinci yarının ilk 20 dakikasında üç net gol pozisyonundan yararlanamadılar. 73'te Kone, ev sahibini öne geçirdi. Ardından Abdülkadir Parmak şöleni başladı. 75'te Novak'ın yoktan geliştirdiği atağı Abdülkadir Parmak, yaklaşık 30 metreden enfes bir golle tamamlayarak, Trabzonspor'u adeta yeniden sahaya döndürdü. Hafta içindeki Balıkesir ile oynanan kupa maçında fileleri 2 kez sarsan 24 yaşındaki futbolcu, kendisini ilk kez 11'e alan hocası Karaman'ı mahcup etmedi. Messi gibi çalımları, hızlı ve muhteşem ara pasları ile gözlerimizin pasını silen Abdülkadir Parmak için "Abdülkadir Ömür Messi idi şimdi ikinci Messi oldu. Bu topu oradan fileleri ancak Messi ve Abdülkadir Parmak gönderebilir" yorumunu yaptı.



FAUL YOK İSYANI

Trabzonspor cephesi yedikleri golden önceki pozisyona tepkili... Nwakaeme topu Douglas'ın ayağından alırken, hakem bu pozisyonda faul çaldı. Atışı hızlı kullanan Sivasspor, atağın sonunda Kone ile fileleri havalandırırken Trabzonsporlu futbolcular itirazda bulundu. Hugo Rodelega sarı kart gördü. Nwakaeme de topu dokunduğunu, Douglas'a değmediğini söyledi. Ünal Karaman da maç sonunda "Pozisyon önümde oldu. Faul yoktu" ifadelerini kullanmıştı.



6. BERABERLİK

Trabzonspor ile Sivasspor, ligde 26'ncı kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta 25 maçta Fırtına'nın 13, Yiğido'nun 7 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor bu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.



NWAKAEME: ŞANSSIZLIK YAŞADIK

Yiğido karşısında etkili bir performans sergileyen Nwakaeme, şanssızlıktan yakındı. 30 yaşındaki Nijeryalı, "Her şeyi yaptık golü de attık ama şans yanımızda değildi. O nedenle kazanamadık" dedi.



İKİNCİ DEVRE ÇOK İYİYDİK

Karadeniz ekibinin sol beki Novak, iyi oynadıklarını söyledi. Çek savunmacı, "Özellikle ikinci devrede çok iyi oynadık ama direkleri aşamadık. Top istedi. Farklı galibiyet alacakken 1 puanla yetindik" dedi.



YİNE HAKEM YİNE HATA

Hakem hatalarından canı çok yanmaya devam eden Trabzonspor, dün de orta sahadaki tartışmalı karar sonrası hızlı hücuma kalkan Sivasspor'u durduramayınca gole engel olamadı. Ancak hakem Alper Ulusoy yine VAR'a gidip bakma gereksinimi bile hissetmedi.