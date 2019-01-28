Direk kabusu sürüyor
Düne kadar tam 13 topu direkten dönen bordo-mavili takım dün de bu kabusu 2 defa yaşadı. Önce Nwakaeme ardından Ekuban direğe takıldı.
Bordo-mavili takım bu sezon direkleri bir türlü geçemiyor. Hafta içindeki Balıkesir Baltok ile oynanan Türkiye Kupası maçında 2 kez direğe takılan Karadeniz ekibi dün de aynı kaderi yaşadı. 83. dakikada kaptan Yusuf Yazıcı'nın korner atışında Nwakaeme'nin vuruşu üst direkten dönerken, ardından Ekuban da direk kabusunu yaşadı. Böylece bordo-mavili takımın bu sezon tam 15 topu direkten dönmüş oldu ve bu istatistikle ligde zirvede.
HUGO YİNE SESSİZ KALDI
Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega dün yine sessiz kaldı. En son ilk devrenin son haftasında Çaykur Rizespor filelerini sarsan Kolombiyalı yıldız dün pek etkili olamadı. 9 golle Karadeniz ekibinin en skorer ismi olan 33 yaşındaki tecrübe abidesi maç sonrası, "Başakşehir yenilgisini telafi etmek istiyorduk. Ancak kazanamadık. Ben de şanssızlıklar yaşıyorum. Sonuçta kaybetmedik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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