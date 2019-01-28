Direk kabusu sürüyor

Bordo-mavili takım bu sezon direkleri bir türlü geçemiyor. Hafta içindeki Balıkesir Baltok ile oynanan Türkiye Kupası maçında 2 kez direğe takılan Karadeniz ekibi dün de aynı kaderi yaşadı. 83. dakikada kaptan Yusuf Yazıcı'nın korner atışında Nwakaeme'nin vuruşu üst direkten dönerken, ardından Ekuban da direk kabusunu yaşadı. Böylece bordo-mavili takımın bu sezon tam 15 topu direkten dönmüş oldu ve bu istatistikle ligde zirvede.

HUGO YİNE SESSİZ KALDI

Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega dün yine sessiz kaldı. En son ilk devrenin son haftasında Çaykur Rizespor filelerini sarsan Kolombiyalı yıldız dün pek etkili olamadı. 9 golle Karadeniz ekibinin en skorer ismi olan 33 yaşındaki tecrübe abidesi maç sonrası, "Başakşehir yenilgisini telafi etmek istiyorduk. Ancak kazanamadık. Ben de şanssızlıklar yaşıyorum. Sonuçta kaybetmedik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.