Direk kabusu sürüyor
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Direk kabusu sürüyor

Direk kabusu sürüyor

Düne kadar tam 13 topu direkten dönen bordo-mavili takım dün de bu kabusu 2 defa yaşadı. Önce Nwakaeme ardından Ekuban direğe takıldı.

Bordo-mavili takım bu sezon direkleri bir türlü geçemiyor. Hafta içindeki Baltok ile oynanan maçında 2 kez direğe takılan ekibi dün de aynı kaderi yaşadı. 83. dakikada kaptan Yusuf Yazıcı'nın korner atışında Nwakaeme'nin vuruşu üst direkten dönerken, ardından Ekuban da direk kabusunu yaşadı. Böylece bordo-mavili takımın bu sezon tam 15 topu direkten dönmüş oldu ve bu istatistikle ligde zirvede.

HUGO YİNE SESSİZ KALDI
Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega dün yine sessiz kaldı. En son ilk devrenin son haftasında filelerini sarsan Kolombiyalı yıldız dün pek etkili olamadı. 9 golle Karadeniz ekibinin en skorer ismi olan 33 yaşındaki tecrübe abidesi maç sonrası, " yenilgisini telafi etmek istiyorduk. Ancak kazanamadık. Ben de şanssızlıklar yaşıyorum. Sonuçta kaybetmedik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 28.1.2019
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