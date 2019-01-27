Trabzonspor direklere takıldı
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Sivasspor'un golünü Aroune Kone atarken Trabzonspor'u golü Abdülkadir Parmak'ın ayağından geldi. Karşılaşmaya her iki takımında direklerden dönen şutları damga vurdu.
Trabzonspor, bu beraberlik ile puanını 30'a yükseltip 5.sıraya yerleşirken Sivasspor ise 25 puan ile 9.sıradaki yerini korudu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf'un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.
17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı.
21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Emre xx, N'Dinga xx, Muhammet xx
Yedekler: Ali, Kone, Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Torje
Teknik Direktör: Ersel Uzğur
Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx
Yedekler: Arda, Murat, Hasan, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibane
Teknik Direktör: Ünal Karaman
- 27.1.2019 20:54
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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