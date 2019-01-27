Trabzonspor direklere takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı. Sivasspor'un golünü Aroune Kone atarken Trabzonspor'u golü Abdülkadir Parmak'ın ayağından geldi. Karşılaşmaya her iki takımında direklerden dönen şutları damga vurdu.

Trabzonspor, bu beraberlik ile puanını 30'a yükseltip 5.sıraya yerleşirken Sivasspor ise 25 puan ile 9.sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada ceza alanına giren Ekuban, Oliveira müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Yusuf'un şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.



17. dakikada Sivasspor atağında Diabate sağ kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına orta yapmak istedi, Trabzonspor savunması topu kornere çıkarttı.



21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.





Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx



D.G. Sivasspor: Tolgahan xx, Mattias xx, Douglas xx, Oliveira xx, Ziya xx, Rybalka xx, Diabate xx, Hakan xx, Emre xx, N'Dinga xx, Muhammet xx



Yedekler: Ali, Kone, Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Torje



Teknik Direktör: Ersel Uzğur



Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil xx, Hüseyin xx, Toure xx, Filip xx, Ekuban xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Yusuf xx, Anthony xx, Martinez xx



Yedekler: Arda, Murat, Hasan, Berkay, Ali Osman, Kerem, Ibane



Teknik Direktör: Ünal Karaman