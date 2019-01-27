Alanya'dan İtalya'ya transfer oldu! Merih Demiral kimdir?
27 Ocak 2019, Pazar
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Alanya'dan 'ya oldu! kimdir?

Alanya'dan İtalya'ya transfer oldu! Merih Demiral kimdir?

Sassuolo, ’ı 6.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Aytemiz forması giyen milli futbolcu , Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya oluyor.

Fanatik'in haberine göre; İtalyan kulübü, 20 yaşındaki stoperi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Merih'in bonservisini 3,5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan alacak olan Alanyaspor yönetimi, oyuncuyu 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sassuolo'ya kiralayacak.

Genç futbolcu, takımının Spor Toto 'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçında son kez sahaya çıktıktan sonra 'ya giderek sözleşme imzalayacak. Merih, bu sezon Alanyaspor formasıyla 19 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?
5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan Merih futbol kariyerine 'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı. Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi.

Ancak o güçlü altyapısıyla bilinen Sporting Lizbon'u seçti. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih buradaki performansıyla da futbolun kaymak tabakasının dikkatini çekmeye başladı. Alt yaş gruplarında forması giyen Merih son olarak 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi.

Daha fazla forma şansı bulmak için sezon başı Alanyaspor'a kiralanan , Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Alanyaspor, Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Merih'i satın almak istediği takdirde 3.5 milyon Euro ödeyecek.

  1. 27.1.2019 18:48
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