Çavuşoğlu: “Merih transferiyle ilgili resmi bir şey yok”
27 Ocak 2019, Pazar
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Çavuşoğlu: “Merih transferiyle ilgili resmi bir şey yok”

Çavuşoğlu: “Merih transferiyle ilgili resmi bir şey yok”

Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu 'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımına transferi ile ilgili olarak Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok” dedi.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları 'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımıyla prensipte anlaştığına dair haberlerin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Haberler yapılıyor ancak daha henüz bir gelişme yok. Net bir şey yok. Elimizde imzalanmış bir sözleşme yok. Bildiğiniz gibi o takımın daha öncede Melih'i istediğini söylemiştik. Ancak şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok. Bir görüşme oldu ancak net bir şey yok. Kulüp bize 15-20 gün önce menajer vasıtası ile teklif yaptı. Menajerin teklifinin ardından başka bir gelişme olmadı" açıklamasını yaptı.

  1. 27.1.2019 18:17
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