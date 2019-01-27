Çavuşoğlu: “Merih transferiyle ilgili resmi bir şey yok”
Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımına transferi ile ilgili olarak Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok” dedi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları Merih Demiral'ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo takımıyla prensipte anlaştığına dair haberlerin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Haberler yapılıyor ancak daha henüz bir gelişme yok. Net bir şey yok. Elimizde imzalanmış bir sözleşme yok. Bildiğiniz gibi o takımın daha öncede Melih'i istediğini söylemiştik. Ancak şu anda elimizde bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize gelen bir şey yok. Bir görüşme oldu ancak net bir şey yok. Kulüp bize 15-20 gün önce menajer vasıtası ile teklif yaptı. Menajerin teklifinin ardından başka bir gelişme olmadı" açıklamasını yaptı.
- 27.1.2019 18:17
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Çavuşoğlu: “Merih transferiyle ilgili resmi bir şey yok” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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